Абонемент в травматологии, – Андрей Джеджула попал в больницу

Шоумен Андрей Джеджула рассказал, что ему пришлось поехать в больницу. Ведущий признался, что получил травму лица.

К тому же Андрей поделился, что несмотря на обстоятельства, пошел на работу. Мужчина показал, как готовился к эфиру, маскируя раны на лице.

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Джеджула отметил, что играл с друзьями в баскетбол. Впрочем, во время процесса он рассек себе бровь. Шоумен сразу поехал в больницу с просьбой зашить ему рану.

Андрей показал даже процесс обработки повреждения. Также он поблагодарил врачей за их труд и заверил, что с ним все в порядке.

Когда у тебя в травматологии абонемент. Берегите друг друга, в какую бы командную игру не играли! Спасибо врачам за то, что ничего не почувствовал,

– сообщил Джеджула.

На следующий день ведущий поехал на работу. Он поделился, что благодаря профессиональному гриму, раны на лице видно не было.



Андрей Джеджула поехал на работу, несмотря на полученную травму / Скриншот из инстаграм-сторис

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