По словам Юлии, страх возвращаться домой в первый год войны это нормально. Однако, такая "отговорка" сейчас не работает.

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Яцечко считает, что все зависит от уровня страха каждого человека. Лично для нее было важным не "пересидеть" за границей. Более того, женщине дома значительно спокойнее.

Во-первых, уровень страха у каждого свой. Во-вторых, уровень шансов у каждого свой: кто-то не видел Европу, кто-то задержался, у кого-то там сложилась какая-то своя жизнь, а здесь не складывалось, кого-то встретил. Мне очень важно быть дома. Дома мне спокойнее, чем за границей просто в разы. Я дома чувствую, какую я могу принести пользу, и меня это вдохновляет. Что я не пересиживаю,

– призналась Юлия.

К тому же Яцечко может понять страх людей в первый год войны. Тогда никто не понимал и не знал, какой будет судьба страны. Однако, как считает Юлия, на третий год полномасштабного вторжения бояться ехать обратно в Украину это просто смешно.

Я не говорю о территориях, куда реально нельзя вернуться и некуда возвращаться. Я говорю про Киев, где я живу, где дети ходят в школу, музыкальную школу, все нормально. Когда говорят, что мы боимся возвращаться – это уже смешно. Наверное, это уже какие-то отговорки,

– поделилась пиарщица.

Интервью Юлии Яцечко: смотрите видео онлайн

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