Ради него она переехала из Киева: alyona alyona неожиданно заметили с новым бойфрендом
Источник:Bespalov Media
Недавно рэперша alyona alyona призналась, что теперь живет в Ивано-Франковской области со своим возлюбленным. На днях именно там их заскочили поклонники.
Певица ранее отмечала, что хотя она и не скрывает своего парня, но с осторожностью относится к раскрытию его личности. Однако, похоже, что тайна, которая окутывала ее отношения, теперь разгадана.
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Где и с кем заскочили alyona alyona
Исполнительницу с бойфрендом заметили в городе Долина, что в Ивано-Франковской области, в торговом центре "Эпицентр".
Из разговора удалось услышать, что они едут домой на знакомство с его мамой. Артистка была немного взволнована. Его родители живут где-то в области, будто в Выгоде (не удалось точно расслышать),
– рассказали инсайдеры.
Отметим, что парень с видео очень похож на диджея VovKING, которому ранее приписывали роман с Аленой.
alyona alyona с новым парнем: смотрите видео онлайн
Что известно о личной жизни певицы
- Впервые рэперша раскрыла подробности новых отношений в День святого Валентина. Тогда она выразила благодарность парню за то, что он помогает ей учиться любить себя. Также знаменитость признавалась, что любимый помог ей бросить курить, не употреблять мясо и раскрыл женственность.
- Впоследствии выяснилось, что бойфрендом исполнительницы может быть известный диджей и продюсер VovKING, который с 2010 года покоряет музыкальную индустрию.
- Он выпускал свои треки на известных лейблах и выступал на сценах многочисленных фестивалей. В частности, в 2021 году VovKING представил альбом "Используй нас" в сотрудничестве с O.Torvald и DJ Tapolsky.
Tapolsky, VovKING и O.Torvald – "Используй нас": смотрите видео онлайн
- Интересно, что alyona alyona переехала из Киева и теперь живет в поселке Выгода в трехкомнатной квартире вместе с братом Владимира и его девушкой. Несмотря на отсутствие роскоши, Алена говорит, что счастлива.