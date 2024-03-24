Артистка призналась, что переехала в место, где может насладиться природой. К тому же она живет там не сама, а со своим любимым.
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Почему и куда переехала alyona alyona
В своем блоге реперка отметила, что сейчас проживает в поселке Выгода, в Ивано-Франковской области. Ей там очень нравится, потому что она может побыть в одиночестве и одновременно насладиться природой.
Я довольно долго жила в Киеве, но нашла свою любовь в Ивано-Франковской области. Меня здесь никто не может достать из медиа. Никто не хочет сюда ездить. Я счастлива, что могу находиться здесь, где много природы. Я ею вдохновляюсь, провожу время наедине,
– призналась звезда.
alyona alyona говорит о причинах переезда / Скриншот из инстаграм-сторис рэперши
К тому же артистка уверена, что в Киеве ее ждет куча изнурительной работы, которая только отнимает время, поэтому девушка пока не хочет возвращаться в столицу.
Я для себя открыла Ивано-Франковскую область как край. Мне нравится их украинский язык, диалект, который здесь есть, и люди. В Киев возвращаться не хочу, потому что там очень много работы, которая только отнимает время и не наполняет меня,
– добавила alyona alyona.
Что известно об участии alyona alyona alyona на Евровидении-2024
- 4 февраля Jerry Heil в дуэте с alyona alyona победили на Нацотборе с песней Teresa & Maria.
- Уже 8 февраля победительницы отбора подписали договор с "Общественным вещанием", что закрепляет их участие в международном песенном конкурсе.
- 7 мая певицы будут выступать в первом полуфинале Евровидения, что пройдет в Мальме, в Швеции.
- По прогнозам букмекеров, alyona alyona & Jerry Heil пока занимают второе место, а первое звено занимает Baby Lasagna – представитель Хорватии. Его песня заполнила сердца многих, сразу же после обнародования трека.