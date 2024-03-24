Артистка призналась, что переехала в место, где может насладиться природой. К тому же она живет там не сама, а со своим любимым.

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Почему и куда переехала alyona alyona

В своем блоге реперка отметила, что сейчас проживает в поселке Выгода, в Ивано-Франковской области. Ей там очень нравится, потому что она может побыть в одиночестве и одновременно насладиться природой.

Я довольно долго жила в Киеве, но нашла свою любовь в Ивано-Франковской области. Меня здесь никто не может достать из медиа. Никто не хочет сюда ездить. Я счастлива, что могу находиться здесь, где много природы. Я ею вдохновляюсь, провожу время наедине,

– призналась звезда.



alyona alyona говорит о причинах переезда / Скриншот из инстаграм-сторис рэперши

К тому же артистка уверена, что в Киеве ее ждет куча изнурительной работы, которая только отнимает время, поэтому девушка пока не хочет возвращаться в столицу.

Я для себя открыла Ивано-Франковскую область как край. Мне нравится их украинский язык, диалект, который здесь есть, и люди. В Киев возвращаться не хочу, потому что там очень много работы, которая только отнимает время и не наполняет меня,

– добавила alyona alyona.

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