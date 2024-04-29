Українська виконавиця alyona alyona зовсім скоро виступатиме на сцені Євробачення разом із Jerry Heil. Через хвилювання зірка скаржилась на стан здоров'я, але у мережі пішли чутки про те, що вона втратила голос.

Зверніть увагу Перед важливою репетицією до Євробачення: alyona alyona налякала фанів погіршенням самопочуття

Чи втратила голос alyona alyona

Зранку alyona alyona вийшла на зв'язок в інстаграм-сторіз, щоб спростувати плітки про погіршення стану її здоров'я. Реперка розповіла, що справді трохи захрипла. Але це лише додає звучанню її голосу родзинки.

Записую цю сторіс для того, щоб розвінчати вчорашній міф якоїсь "жовтухи" про те, що в мене немає голосу. Хто це розпускає? Не можна захрипнути… Я читаю реп, і з захриплим голосом звучу ще привабливіше і екзотичніше. Все добре. В мене є голос, почуваю себе прекрасно. Трохи захрипла, але це не рахується,

– розповіла артистка.

Пізніше alyona alyona знову довела, що почувається добре. Вона показалася після тренування й запевнила, що все гаразд.

alyona alyona про свій голос: відео

Що раніше казала alyona alyona про своє здоров'я