З цієї радісної нагоди alyona alyona присвятила чуттєві рядки найріднішій людині. Водночас вона показала рідкісні фото з ненькою.

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У своїх соцмережах реперка опублікувала пост, де привітала маму з днем народження. Співачка подякувала рідній людині за виховання та знання, які здобула завдяки їй. До того ж виконавиця поділилася сімейними фото з мамою.

На першому кадрі alyona alyona постала у сценічному вбранні чорно-білого кольору, а її ненька – у зеленій вишиваній сукні. На наступних світлинах реперка, одягнена в чорну футболку, обіймає свою матір.

Насправді сьогодні моїй мамі 53 і я вітаю її з днем народження! Дуже радію, що в мене така золота мама. Ніколи не втомлюся дякувати їй за те, якою я виросла та скільки всього я в неї вчилась, вчусь та буду вчитися,

– зізналася артистка.

Нагадаємо, alyona alyona та Jerry Heil виступили на сцені Євробачення-2024 з композицією Teresa&Mariа. Номер співачок високо оцінили як журі, так і глядачі. У результаті артистки отримали 453 бали та почесне третє місце у міжнародному конкурсі. Водночас перемогу здобула Швейцарія, яку представляли Nemo з піснею The Code.