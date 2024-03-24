Артистка зізналася, що переїхала у місце, де може насолодитися природою. До того ж вона живе там не сама, а зі своїм коханим.
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Чому та куди переїхала alyona alyona
У своєму блозі реперка зазначила, що зараз проживає у селищі Вигода, що на Івано-Франківщині. Їй там дуже подобається, бо вона може побути там на самоті та водночас насолодитися природою.
Я досить довго жила у Києві, але знайшла своє коханнячко на Франківщині. Мене тут ніхто не може дістати з медіа. Ніхто не хоче сюди їздити. Я щаслива, що можу знаходитися тут, де багато природи. Я нею надихаюся, проводжу час наодинці,
– зізналася зірка.
alyona alyona говорить про причини переїзду / Скриншот з інстаграм-сторіс реперки
До того ж артистка впевнена, що в Києві на неї чекає купа виснажливої роботи, яка тільки забирає час, тому дівчина поки не хоче повертатися до столиці.
Я для себе відкрила Франківщину як край. Мені подобається їхня українська мова, діалект, який тут є, й люди. До Києва повертатися не хочу, бо там дуже багато роботи, яка тільки забирає час і не наповнює тебе,
– додала alyona alyona.
Що відомо про участь alyona alyona на Євробаченні-2024
- 4 лютого Jerry Heil в дуеті з alyona alyona перемогли на Нацвідборі з піснею Teresa & Maria.
- Вже 8 лютого переможниці відбору підписали договір з "Суспільним Мовленням", що закріплює їхню участь у міжнародному пісенному конкурсі.
- 7 травня співачки виступатимуть у першому півфіналі Євробачення, що пройде у Мальме, у Швеції.
- За прогнозами букмекерів, alyona alyona & Jerry Heil наразі посідають друге місце, а першу ланку займає Baby Lasagna – представник Хорватії. Його пісня заполонила серця багатьох, одразу ж після оприлюднення треку.