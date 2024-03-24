Артистка зізналася, що переїхала у місце, де може насолодитися природою. До того ж вона живе там не сама, а зі своїм коханим.

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Чому та куди переїхала alyona alyona

У своєму блозі реперка зазначила, що зараз проживає у селищі Вигода, що на Івано-Франківщині. Їй там дуже подобається, бо вона може побути там на самоті та водночас насолодитися природою.

Я досить довго жила у Києві, але знайшла своє коханнячко на Франківщині. Мене тут ніхто не може дістати з медіа. Ніхто не хоче сюди їздити. Я щаслива, що можу знаходитися тут, де багато природи. Я нею надихаюся, проводжу час наодинці,

– зізналася зірка.



alyona alyona говорить про причини переїзду / Скриншот з інстаграм-сторіс реперки

До того ж артистка впевнена, що в Києві на неї чекає купа виснажливої роботи, яка тільки забирає час, тому дівчина поки не хоче повертатися до столиці.

Я для себе відкрила Франківщину як край. Мені подобається їхня українська мова, діалект, який тут є, й люди. До Києва повертатися не хочу, бо там дуже багато роботи, яка тільки забирає час і не наповнює тебе,

– додала alyona alyona.

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