Знаменитость призналась, что ей уже "нет сил больше молчать", поэтому она рассекретила значение имени третьего ребенка. Выяснилось, что разгадка очень проста.
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Что означает имя новорожденной дочери Лилии Ребрик
Имя Аделина содержит буквы, которые представляют каждого члена семьи. В частности, инициалы "а", "д" и "л" соответствуют именам Андрея, Дианы и Лилии, а слог "на" встречается в имени средней дочери Полины.
Для всех, кто так тяжело переживает, что имя нашей третьей дочери Аделина. Нет сил больше молчать... Разгадка очень и очень проста,
– поделилась звездная мамочка.
Что известно о третьей дочери Ребрик
- Звездные супруги Лилия и Андрей, которые уже являются родителями 11-летней Дианы и 5-летней Полины, объявили о беременности в октябре 2023 года.
- Телеведущая уже в начале беременности заявляла о намерении рожать в Украине.
- Так, 16 марта Лилия и родила дочь в одном из родильных в столице. Новорожденная Аделина весила 3,5 килограмма и имела рост 52 сантиметра.
- Сейчас Ребрик уже выписали из роддома, поэтому она ухаживает за дочкой дома.