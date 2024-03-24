Знаменитость призналась, что ей уже "нет сил больше молчать", поэтому она рассекретила значение имени третьего ребенка. Выяснилось, что разгадка очень проста.

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Что означает имя новорожденной дочери Лилии Ребрик

Имя Аделина содержит буквы, которые представляют каждого члена семьи. В частности, инициалы "а", "д" и "л" соответствуют именам Андрея, Дианы и Лилии, а слог "на" встречается в имени средней дочери Полины.

Для всех, кто так тяжело переживает, что имя нашей третьей дочери Аделина. Нет сил больше молчать... Разгадка очень и очень проста,

– поделилась звездная мамочка.

Что известно о третьей дочери Ребрик