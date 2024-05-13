Мы рискнули, – alyona alyona призналась, что с Jerry Heil нарушила правила Евровидения-2024

Рэперка alyona alyona, одна из представительниц Украины на Евровидении-2024, уже вернулась из Мальме в Киев. Она призналась, как с Jerry Heil нарушила правила песенного конкурса.

Дуэт достойно представил Украину на Евровидении-2024. По результатам голосования, девушки получили 453 балла и заняли почетное третье место.

Не пропустите У них свои пути, – продюсер Поляковой о будущих выступлениях аІуопа alyona alyona и Jerry Heil в дуэте

Как дуэт нарушил правила конкурса

Рэперка вернулась в Киев, где ее встретили с песней Teresa&Maria. Исполнительница поделилась, что вместе с Яной несколько нарушила правила Евровидения. Дело в том, что украинская делегация надела футболки с надписью Free Azovstal Defenders, но на конкурсе демонстрация любых политических жестов запрещена.

Поэтому команда решила не рисковать и не надевать на артисток эти футболки. Впрочем, девушки все равно решили сделать фото в этом наряде и опубликовать его в сеть.

Чтобы вы понимали, там такое было! Там заклеивали любую надпись, любой бренд, если у тебя где-то на ногтях, на лице. Аполитичное прессование было очень большим. Мы рискнули и тайком одели такие футболки,

– поделилась рэперша.

В то же время Алена рассказала, что с Яной советовалась относительно возгласа в конце выступления о поддержке Украины. В результате разговоров, исполнительницам позволили это сделать.

Мы коммуницировали со многими представителями от государства, нашей командой, общественным вещателем. Это было наше большое коллективное решение,

– отметила артистка.

alyona alyona о нарушении правил на Евровидении: смотрите видео онлайн

Дуэт одел футболки Free Azovstal Defenders