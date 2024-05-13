Дует гідно представив Україну на Євробаченні-2024. За результатами голосування, дівчата отримали 453 бали та посіли почесне третє місце.

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Як дует порушив правила конкурсу

Реперка повернулася до Києва, де її зустріли з піснею Teresa&Maria. Виконавиця поділилася, що разом з Яною дещо порушила правила Євробачення. Річ у тім, що українська делегація одягнула футболки з написом Free Azovstal Defenders, але на конкурсі демонстрація будь-яких політичних жестів заборонена.

Тому команда вирішила не ризикувати та не вдягати на артисток ці футболки. Втім, дівчата все одно вирішили зробити фото в цьому вбранні та опублікувати його в мережу.

Щоб ви розуміли, там таке було! Там заклеювали будь-який напис, будь-який бренд, якщо в тебе десь на нігтях, на обличчі. Аполітичне пресування було дуже великим. Ми ризикнули і тайком одягнули такі футболки,

– поділилася реперка.

Водночас Альона розповіла, що з Яною радилася щодо вигуку наприкінці виступу про підтримку України. У результаті розмов, виконавицям дозволили це зробити.

Ми комунікували з багатьма представниками від держави, нашою командою, суспільним мовником. Це було наше велике колективне рішення,

– зазначила артистка.

alyona alyona про порушення правил на Євробаченні: дивіться відео онлайн

Дует одягнув футболки Free Azovstal Defenders