alyona alyona и Jerry Heil выпустили новый хит: трек мог представить Украину на Евровидении

Представительницы Украины на Евровидении-2024 alyona alyona и Jerry Heil порадовали новой музыкой сразу после финала конкурса. Песня "Подоляночка" тоже могла стать конкурсной композицией.

alyona alyona и Jerry Heil не стали выжидать паузу перед возвращением в создание новой музыки. На второй день после финала Евровидения они презентовали новый трек.

К слову "Сломали проклятие 2 места": украинцы и весь мир в восторге от alyona alyona и Jerry Heil

alyona alyona и Jerry Heil выпустили новый хит

Новая совместная композиция alyona alyona и Jerry Heil называется "Подоляночка". Над этой песней Яна работала еще во время учебы в Беркли. Позже к ее работе добавился куплет рэперши. Девушки думали, не податься ли на Нацотбор именно с этим треком.

Решили, что эта песня пойдет на Евровидение. Но в результате мы, выбирая между Teresa & Maria и "Подоляночкой", выбрали все же Teresa & Maria,

– поделилась Jerry Heil.

alyona alyona и Jerry Heil – "Подоляночка": слушайте трек онлайн

Jerry Heil спросила у подписчиков, какая песня лучше бы презентовала Украину на Евровидении. Сама Яна склоняется к мнению, что их окончательный выбор был правильный.

"Здесь идеально сработало все: работа наших режиссеров, работа наша с Аленой, эмоции, командный дух, который тоже был заряжен этой песней", – говорит певица.

Jerry Heil о новой песне: видео

alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении

Дуэт украинских исполнительниц выступил в первом полуфинале и прошел в следующий этап. Девушки получили 2 порядковый номер выступления в большом финале, что возмутило украинских еврофанов. Это место называют местом смерти, потому что, по статистике, участники Евровидения не получали хороших результатов из-за такой позиции.

Однако alyona alyona и Jerry Heil сломали этот стереотип и и заняли 3 место по окончательным результатам в финале Евровидения-2024. От профессиональных судей представительницы Украины получили 146 баллов. Зато от зрителей Украина получила аж 307 баллов.