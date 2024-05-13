alyona alyona та Jerry Heil не стали вичікувати паузу перед поверненням у створення нової музики. На другий день після фіналу Євробачення вони презентували новий трек.

До слова "Зламали прокляття 2 місця": українці та весь світ у захваті від alyona alyona та Jerry Heil

alyona alyona та Jerry Heil випустили новий хіт

Нова спільна композиція alyona alyona та Jerry Heil має назву "Подоляночка". Над цією піснею Яна працювала ще під час навчання у Берклі. Пізніше до її роботи додався куплет реперки. Дівчата думали, чи не податися на Нацвідбір саме з цим треком.

Вирішили, що ця пісня піде на Євробачення. Але в результаті ми, вибираючи між Teresa & Maria і "Подоляночкою", обрали все ж таки Teresa & Maria,

– поділилася Jerry Heil.

alyona alyona та Jerry Heil – "Подоляночка": слухайте трек онлайн

Jerry Heil запитала у підписників, яка пісня краще б презентувала Україну на Євробаченні. Сама Яна схиляється до думки, що їхній остаточний вибір був правильний.

"Тут ідеально спрацювало все: робота наших режисерів, робота наша з Альоною, емоції, командний дух, який теж був заряджений цією піснею", – каже співачка.

Jerry Heil про нову пісню: відео

alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні

Дует українських виконавиць виступив у першому півфіналі та пройшов у наступний етап. Дівчата отримали 2 порядковий номер виступу у великому фіналі, що обурило українських єврофанів. Це місце називали death spot, бо, за статистикою, учасники Євробачення не отримували хороших результатів через таку позицію.

Проте alyona alyona та Jerry Heil зламали цей стереотип та посіли 3 місце за остаточними результатами у фіналі Євробачення-2024. Від професійних суддів представниці України отримали 146 балів. Натомість від глядачів Україна отримала аж 307 балів.