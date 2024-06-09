Я покраснею, – Алла Кудлай высказалась о своей пенсии

Украинская певица Алла Кудлай рассказала, какой была ее пенсия в советское время. В то же время артистка отказалась говорить, сколько получает сейчас денег от государства.

Недавно Алла рассказала о дружбе с покойной Ниной Матвиенко. По словам Кудлай, она долго не могла оправиться после смерти коллеги.

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Народная артистка Украины не захотела назвать точную сумму своей пенсии. Как отметила Алла, ей будет очень стыдно это сказать.

О пенсии своей я молчу, потому что мне стыдно говорить, какая пенсия. Не скажу. Мне стыдно, я покраснею,

– призналась Кудлай.

Впрочем, в советское время исполнительница получала 120 рублей ежемесячно. Такая сумма получалась за десять проведенных концертов.

Ставка была 12,50. Вот что хочешь, то и делай. 10 концертов отработала – 120 рублей получила,

– отметила артистка.

Алла Кудлай о своей пенсии: смотрите видео онлайн

В то же время Павел Зибров не стесняется назвать сумму своей пенсии. Мужчина ранее рассказывал, что зимой получал от государства 7500 гривен. Впрочем, ему повысили пенсию на 800 гривен.

Он не жалуется, хотя и подчеркнул, что за рубежом пенсионеры живут значительно лучше. Зибров добавил, что также зарабатывает на своих выступлениях и работает преподавателем в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Что украинские звезды говорили о размере своей пенсии