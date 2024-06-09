Я покраснею, – Алла Кудлай высказалась о своей пенсии
Источник:Ростислав Калацинский
Украинская певица Алла Кудлай рассказала, какой была ее пенсия в советское время. В то же время артистка отказалась говорить, сколько получает сейчас денег от государства.
Недавно Алла рассказала о дружбе с покойной Ниной Матвиенко. По словам Кудлай, она долго не могла оправиться после смерти коллеги.
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Народная артистка Украины не захотела назвать точную сумму своей пенсии. Как отметила Алла, ей будет очень стыдно это сказать.
О пенсии своей я молчу, потому что мне стыдно говорить, какая пенсия. Не скажу. Мне стыдно, я покраснею,
– призналась Кудлай.
Впрочем, в советское время исполнительница получала 120 рублей ежемесячно. Такая сумма получалась за десять проведенных концертов.
Ставка была 12,50. Вот что хочешь, то и делай. 10 концертов отработала – 120 рублей получила,
– отметила артистка.
Алла Кудлай о своей пенсии: смотрите видео онлайн
В то же время Павел Зибров не стесняется назвать сумму своей пенсии. Мужчина ранее рассказывал, что зимой получал от государства 7500 гривен. Впрочем, ему повысили пенсию на 800 гривен.
Он не жалуется, хотя и подчеркнул, что за рубежом пенсионеры живут значительно лучше. Зибров добавил, что также зарабатывает на своих выступлениях и работает преподавателем в Киевском национальном университете культуры и искусств.
Что украинские звезды говорили о размере своей пенсии
- Народный артист Украины Иван Попович поделился, что его пенсия составляет всего пять тысяч гривен в месяц. Он заметил, что в другой стране при его достижениях и званиях, она была бы намного выше.
- В то же время певец Иво Бобул получает такую же сумму, что и Попович. Артист признал, что стыдно говорить о таких небольших выплатах от государства после многих лет творческого труда.
- Однако, большую пенсию имеет ведущий Игорь Кондратюк – около 10 тысяч гривен. Он считает такую сумму "приличной".