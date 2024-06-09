Там президентская чета встретилась с Эммануэлем и Брижит Макрон. Накануне они также виделись в Нормандии. Тогда первая леди Украины выбрала сдержанный и лаконичный образ.

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На второй день визита Елена Зеленская надела черные брюки-палаццо, подпоясанные широким поясом, и белую вышиванку с пышными рукавами, разработанную отечественным дизайнером Русланом Панчуком. Сложная вышивка на рубашке вдохновлена традиционными полотенцами Сумской области, на которых изображены такие мотивы, как ангелы, птицы, цветы и трезубец в центре. К своему наряду первая леди добавила каблуки-лодочки, колье с жемчугом и минималистичные серьги. Кроме того, жена президента Украины аккуратно выровняла волосы и сделала нюдовый макияж, который прекрасно подчеркнул ее внешность.

Первая леди поделилась, что поговорила с Брижит Макрон о противодействии буллингу в школах.

Франция на сегодня является лидером по количеству партнерств и визитов в больницы-побратимы. Обсудили это с коллегой – первой леди Франции госпожой Брижит Макрон,

– добавила Зеленская.

Елена Зеленская во Франции: видео

Как выглядела Елена Зеленская в первый день во Франции

Тогда первая леди вместе с президентом посетили мероприятия по случаю Дня высадки союзников в Нормандии. На встрече с президентской парой Франции Эммануэлем и Брижит Макрон, Зеленская была одета в оливковую рубашку с коротким бантом, черные брюки высокой посадки и темно-синий жакет. Она дополнила свой изысканный аутфит каблуками-лодочками. Завершающим штрихом стал пояс с золотистой фурнитурой.

В то же время особенностью образа была символическая брошь в форме петушка-куколки от украинского бренда GUNIA Project. Елена Зеленская уже неоднократно надевала это украшение, которое напоминает о событиях в начале полномасштабной войны России против Украины, когда в апреле 2022 года россияне разрушили многоэтажку в Бородянке. От нее осталась только стена и полка на кухне, на которой стоял кувшин в форме петушка. Он стал символом несокрушимости украинского народа.