Нещодавно Алла розповіла про дружбу з покійною Ніною Матвієнко. За словами Кудлай, вона довго не могла оговтатися після смерті колеги.

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Народна артистка України не захотіла назвати точну суму своєї пенсії. Як зазначила Алла, їй буде дуже соромно це сказати.

Про пенсію свою я мовчу, бо мені стидно казати, яка пенсія. Не скажу. Мені стидно, я покраснію,

– зізналася Кудлай.

Втім, за радянських часів виконавиця отримувала 120 рублів щомісяця. Така сума виходила за десять проведених концертів.

Ставка була 12,50. Ось що хочеш, те й роби. 10 концертів відпрацювала – 120 рублів отримала,

– зазначила артистка.

Алла Кудлай про свою пенсію: дивіться відео онлайн

Водночас Павло Зібров не соромиться назвати суму своєї пенсії. Чоловік раніше розповідав, що взимку отримував від держави 7500 гривень. Втім, йому підвищили пенсію на 800 гривень.

Він не скаржиться, хоча й підкреслив, що за кордоном пенсіонери живуть значно краще. Зібров додав, що також заробляє на своїх виступах і працює викладачем у Київському національному університеті культури й мистецтв.

Що українські зірки говорили про розмір своєї пенсії