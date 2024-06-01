Сейчас исполнитель рассекретил точную сумму, которую получает от государств. Так, зимой его пенсия составляла 7500 гривен, но недавно ее подняли.
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Выяснилось, что народному артисту платят теперь лишь на 800 гривен больше. Он не жалуется, хотя и подчеркнул, что за границей пенсионеры живут значительно лучше.
Начиналось с 2500 гривен, потом 4000, а сейчас уже 8300. Более или менее. Я богатый человек,
– отметил Зибров.
В то же время он добавил, что также зарабатывает на своих выступлениях и работает преподавателем в Киевском национальном университете культуры и искусств.
Концерты благотворительные, но иногда и кассовые. Понятно, что мы не можем позволить себе билеты по 1500-2000 гривен. Делаем доступные. Прекрасно понимаем, что сейчас нет столько денег у людей, чтобы заплатить. Только чтобы пришли, это самое главное. Чтобы стульчики не были пустыми. Плюс я преподаю у Михаила Поплавского. Я ему благодарен. Уже два года возглавляю кафедру. Мне это интересно,
– рассказал певец.
Интервью с Павлом Зибровым: смотрите видео онлайн
Что другие звезды говорили о размере своей пенсии
- Народный артист Иван Попович поделился, что его пенсия составляет всего 5 тысяч гривен в месяц. Он отметил, что в другой стране при его достижениях и званиях она была бы намного выше.
- Похожую сумму – 5 тысяч гривен – получает и певец Иво Бобул. Он признал, что стыдно говорить о таких небольших выплатах от государства после многих лет творческого труда.
- Несколько большую пенсию имеет ведущий Игорь Кондратюк – около 10 тысяч гривен. Он считает такую сумму "приличной".