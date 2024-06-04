К тому же Алла призналась, что получала бешеную поддержку от Нины еще во времена совместной работы в коллективе хора им. За это Кудлай очень благодарна Матвиенко.

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Артистка поделилась, что всегда поддерживала дружеские отношения с Ниной, которая была солисткой коллектива. Более того, Матвиенко учила Кудлай пению и давала ей народные песни, в частности "Ішло дівча лучкам". В то же время аранжировку к этой композиции создала сама Алла.

Впрочем, удивило певицу также то, что Нина помогла ей с созданием первого сценического костюма с головным убором.

Она такая искренняя была. Я до сих пор пеку пирог по ее рецепту из песочного теста и вспоминаю ее добрым словом,

– поделилась народная артистка Украины.

К тому же Алла рассказала о последней встрече с легендарной исполнительницей. Они увиделись на благотворительном концерте. Однако, после смерти Матвиенко, Кудлай не могла долго оправиться от этого печального известия.

Последняя встреча была на благотворительном концерте. Когда я узнала печальную весть, я очень плакала. Потому что я вот виделась с Ниной, а больше ее нет,

– вспомнила Алла.

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