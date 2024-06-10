Алина Гросу честно ответила, почему скрывает своего мужа
Источник:ИВЛ
Украинская певица Алина Гросу впервые призналась, почему не раскрывает личность своего мужа. К тому же артистка неожиданно заговорила о желании стать мамой.
Недавно Алина поделилась, что в прежних отношениях пережила измену. По словам исполнительницы, экс-избранник развлекался с другими девушками во время командировок.
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Гросу поделилась, что не хочет раскрывать имя своего избранника из-за желания держать в тайне свою личную жизнь. В то же время артистка считает, что любовь касается только двух людей и не стоит посторонним вмешиваться в нее. Более того, певица хочет еще насладиться таинственными отношениями.
Почему я ничего не хочу рассказывать о нынешних отношениях, потому что прошлое – это то, что было, настоящее – оно мое. Я хочу, чтобы оно как можно дольше было именно моим. Я хочу им насладиться. Мне кажется, что любовь – она для двух людей и о двух людях, а не о мнениях других,
– призналась исполнительница.
Алина Гросу с мужем / Скриншот из инстаграм-сторис
Также Алина выразила желание в будущем стать мамой. Как рассказала артистка, она уже думает с мужем о пополнении в семье.
Мы уже немного задумаемся о детках, потому что муж их очень любит, также я люблю детей. Почему бы и нет?
– откровенно поделилась Гросу.
Алина Гросу об отношениях: смотрите видео онлайн
Что известно о втором браке Алины Гросу
- Осенью прошлого года артистка показала обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки, таким образом намекнув на новые отношения.
- В то же время подруга Алины заявила, что любимый певицы является известным в Украине, поэтому Гросу не хочет показывать его аудитории. Впоследствии по сети начали распространяться кадры якобы со свадьбы исполнительницы с ее избранником.
- Позже, другая подруга Гросу подтвердила блогеру Богдану Беспалову факт бракосочетания певицы. Свадебная церемония состоялась на берегу океана, в Лас-Вегасе. Среди присутствующих были только самые близкие люди.
- Впрочем, у пользователей возникло подозрение, что новый муж Алины – это ее экс-возлюбленный Роман Полянский, который является известным российским актером.
- Поклонники певицы предположили, что она живет отдельно от своего мужа и их романтические встречи проходят на "нейтральной территории". В ответ на это, Алина отметила, что не представляет таких отношений, хоть и допускает факт того, что все может измениться в будущем.