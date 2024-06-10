Алина Гросу честно ответила, почему скрывает своего мужа

Украинская певица Алина Гросу впервые призналась, почему не раскрывает личность своего мужа. К тому же артистка неожиданно заговорила о желании стать мамой.

Недавно Алина поделилась, что в прежних отношениях пережила измену. По словам исполнительницы, экс-избранник развлекался с другими девушками во время командировок.

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Гросу поделилась, что не хочет раскрывать имя своего избранника из-за желания держать в тайне свою личную жизнь. В то же время артистка считает, что любовь касается только двух людей и не стоит посторонним вмешиваться в нее. Более того, певица хочет еще насладиться таинственными отношениями.

Почему я ничего не хочу рассказывать о нынешних отношениях, потому что прошлое – это то, что было, настоящее – оно мое. Я хочу, чтобы оно как можно дольше было именно моим. Я хочу им насладиться. Мне кажется, что любовь – она для двух людей и о двух людях, а не о мнениях других,

– призналась исполнительница.



Алина Гросу с мужем / Скриншот из инстаграм-сторис

Также Алина выразила желание в будущем стать мамой. Как рассказала артистка, она уже думает с мужем о пополнении в семье.

Мы уже немного задумаемся о детках, потому что муж их очень любит, также я люблю детей. Почему бы и нет?

– откровенно поделилась Гросу.

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