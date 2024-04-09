О женихе Алины мало что известно. Однако, некоторые пользователи подозревают, что это может быть ее бывший Роман Полянский, который является известным российским актером.
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Живет ли Гросу вместе с мужем
Поклонники певицы предположили, что она живет отдельно от своего мужа. И более того, их романтические встречи проходят на "нейтральной территории". В то же время Алина отметила, что не представляет таких отношений, хотя допускает факт того, что все может измениться в будущем. Однако, сейчас она поддерживает консерватизм в браке.
Как вы себе это представляете? Это семья выходного дня, или как? Я не представляю такие отношения вообще. Это не моя история. Возможно, что-то когда-то изменится, лет через 40-50. Пока что я за стандартные, стабильные, консервативные отношения. Не на нейтральной территории,
– прокомментировала певица.
Алина Гросу все же живет вместе с мужем / Скриншот из инстаграмм-сторис артистки
Что известно о втором браке Гросу
- На новые отношения певица намекнула осенью прошлого года, показав обручальное кольцо на правой руке. В то же время подруга Алины заявила, что избранник артистки довольно известен в Украине, поэтому Гросу не хочет показывать его публике. Тогда же в сеть попали кадры якобы с их свадьбы.
- Впоследствии информацию о второй свадьбе Гросу подтвердила ее подруга в разговоре с блогером Богданом Беспаловым. Церемония состоялась на берегу океана, в Лас-Вегасе. Среди присутствующих были только самые близкие люди.
- В то же время у пользователей возникло подозрение, что новый муж певицы – это ее экс-возлюбленный Роман Полянский, который является известным российским актером. К тому же Алина не говорит прямо о личности жениха, что только подогревает интерес поклонников.