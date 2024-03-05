В сеть попали официальные черно-белые фото свадьбы 28-летней Алины Гросу. На них артистка позирует в белоснежном кружевном платье, нежно прижавшись к своему новому возлюбленному.

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Кто стал новым мужем Алины Гросу

Информацию о втором замужестве артистки анонимно подтвердила одна из подруг Алины. Оказывается, избранником Гросу стал известный и медийный в Украине мужчина, личность которого артистка не торопится рассекречивать. Алина хочет, чтобы он оставался в тени. Именно поэтому на фото и не видно его лица.

"Алина не хочет этим браком делать мужа еще более известным, ведь в паре в отношениях постоянно есть "конкуренция". Он достаточно властный человек, она тоже с характером. Супруги спорят о том, кто будет главой семьи. Поэтому сейчас Гросу не торопится выводить его из тени", – объяснила подруга певицы блогеру Богдану Беспалову.



Свадебные фото Алины Гросу / скриншот из видео YouTube-канала BespalovMedia

Свадебные фото Алины Гросу / скриншот из видео YouTube-канала BespalovMedia

Что известно о личной жизни Алины Гросу