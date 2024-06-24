Все просто, – Алина Гросу призналась, почему скрывает своего мужа
Источник:Алина Гросу
Украинская певица Алина Гросу в течение длительного времени скрывает личность своего мужа. В то же время поклонники в очередной раз поинтересовались у артистки ее личной жизнью, поэтому она ответила, почему не раскрывает имени и фамилии любимого.
На днях исполнительница выразила желание в будущем стать мамой. Она вместе с мужем уже думает о пополнении в семье.
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Алина решила шутливо прокомментировать желание скрывать избранника. Гросу поделилась, что может легко разойтись с ним, и об этом никто не узнает из поклонников.
Так, артистка в который раз показала, что еще не готова раскрывать подробности личной жизни.
Все просто. Я почему не рассказываю? Потому что в случае расставания, заменю его другим, а вы и не догадаетесь,
– сказала исполнительница.
Алина Гросу ответила, почему скрывает мужа / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о втором браке Алины Гросу
- Осенью 2023 года артистка намекнула на новые отношения, показав обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.
- Тогда же подруга Алины заявила, что возлюбленный певицы является известным в Украине, поэтому Гросу не будет показывать его поклонникам. Через некоторое время по сети распространились фото якобы со свадьбы исполнительницы с ее избранником.
- Впоследствии блогер-обозреватель Богдан Беспалов получил подтверждение от подруги Алины о женитьбе певицы.
- Свадебная церемония состоялась на берегу океана, в Лас-Вегасе. Среди присутствующих были только самые близкие люди.
- Однако, пользователи предположили, что новым мужем Алины может быть ее экс-возлюбленный Роман Полянский, который является известным российским актером.
- Позже начали распространяться слухи, что Гросу живет отдельно от своего мужа и их романтические встречи проходят на "нейтральной территории". В ответ на это, Алина отметила, что не представляет таких отношений, хоть и допускает факт того, что все может измениться в будущем.