Все просто, – Алина Гросу призналась, почему скрывает своего мужа

Украинская певица Алина Гросу в течение длительного времени скрывает личность своего мужа. В то же время поклонники в очередной раз поинтересовались у артистки ее личной жизнью, поэтому она ответила, почему не раскрывает имени и фамилии любимого.

На днях исполнительница выразила желание в будущем стать мамой. Она вместе с мужем уже думает о пополнении в семье.

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Алина решила шутливо прокомментировать желание скрывать избранника. Гросу поделилась, что может легко разойтись с ним, и об этом никто не узнает из поклонников.

Так, артистка в который раз показала, что еще не готова раскрывать подробности личной жизни.

Все просто. Я почему не рассказываю? Потому что в случае расставания, заменю его другим, а вы и не догадаетесь,

– сказала исполнительница.



Алина Гросу ответила, почему скрывает мужа / Скриншот из инстаграм-сторис

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