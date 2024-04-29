Алина Гросу наконец подтвердила второе замужество и призналась, что ей изменил известный актер
Источник:Алина Гросу
Певица Алина Гросу откровенно поделилась историей о бывших отношениях, в которых ей изменили. В рассказе звезда впервые подтвердила, что во второй раз вышла замуж.
Алина Гросу опубликовала видео об истории своих бывших отношений. Ее бойфрендом был известный актер, в то же время об этих отношениях ранее никто не знал.
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Алина Гросу во второй раз вышла замуж
В ролике певица рассказала о том, что эти отношения продолжались между ее первым и вторым браком. Таким образом Алина Гросу официально подтвердила, что во второй раз вышла замуж.
Так случилось, что моя история началась между моим первым и вторым браком. Вы никогда не слышали, что я была в отношениях с этим человеком, интернет об этом не знает. Но это также очень публичный человек и это актер. Это не то, о чем вы подумали! Отношения длились около года,
– рассказала Алина Гросу.
Как Алина Гросу пережила измены экс-бойфренда
Алина Гросу не стала раскрывать имя бывшего бойфренда, который несколько раз ей изменял. Их роман начался потому, что певица была расстроенной из-за первого развода, а мужчина уделял ей много внимания.
Это какое-то время развивалось, мы начали жить вместе. Он уехал в командировку. Я увидела, что в этой командировке у него какое-то очень близкое общение с девушками, что-то мне это не очень нравилось. Мне было стыдно ему говорить, потому что я же не такая крейзи, чтобы видеть измену во всем,
– рассказала артистка.
Алина Гросу об изменах со стороны бывшего бойфренда: видео
Уже в этой командировке произошла первая измена. Следующая состоялась с еще одной популярной актрисой. Впоследствии бойфренд еще раз изменил Алину. Певица отметила, что это не полная история этих токсичных отношений.