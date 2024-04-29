Алина Гросу наконец подтвердила второе замужество и призналась, что ей изменил известный актер

Певица Алина Гросу откровенно поделилась историей о бывших отношениях, в которых ей изменили. В рассказе звезда впервые подтвердила, что во второй раз вышла замуж.

Алина Гросу опубликовала видео об истории своих бывших отношений. Ее бойфрендом был известный актер, в то же время об этих отношениях ранее никто не знал.

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Алина Гросу во второй раз вышла замуж

В ролике певица рассказала о том, что эти отношения продолжались между ее первым и вторым браком. Таким образом Алина Гросу официально подтвердила, что во второй раз вышла замуж.

Так случилось, что моя история началась между моим первым и вторым браком. Вы никогда не слышали, что я была в отношениях с этим человеком, интернет об этом не знает. Но это также очень публичный человек и это актер. Это не то, о чем вы подумали! Отношения длились около года,

– рассказала Алина Гросу.

Как Алина Гросу пережила измены экс-бойфренда

, еще с февраля певица намекает на второе замужество. Звезда публиковала романтический клип влюбленные фото с мужчиной , лицо которого скрывает. Из-за того, что Гросу не делала конкретных заявлений, у некоторых фанов складывалось впечатление, что артистка пиарится на слухах.

Алина Гросу не стала раскрывать имя бывшего бойфренда, который несколько раз ей изменял. Их роман начался потому, что певица была расстроенной из-за первого развода, а мужчина уделял ей много внимания.

Это какое-то время развивалось, мы начали жить вместе. Он уехал в командировку. Я увидела, что в этой командировке у него какое-то очень близкое общение с девушками, что-то мне это не очень нравилось. Мне было стыдно ему говорить, потому что я же не такая крейзи, чтобы видеть измену во всем,

– рассказала артистка.

Алина Гросу об изменах со стороны бывшего бойфренда: видео

Уже в этой командировке произошла первая измена. Следующая состоялась с еще одной популярной актрисой. Впоследствии бойфренд еще раз изменил Алину. Певица отметила, что это не полная история этих токсичных отношений.