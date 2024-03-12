Певица Алина Гросу опубликовала на своей странице новое видео, чем снова заинтриговала поклонников. Ролик вышел на фоне обсуждений относительно возможного второго брака артистки.

К слову Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый отгулял свадьбу: первые кадры молодоженов с праздника

Алина Гросу интригует: намекает на свадьбу или готовит новый клип

Исполнительница в коротком ролике позирует с мужем на фоне невероятного пейзажа и заката. Алина Гросу одета в длинное белоснежное платье, а ее партнер – в черный костюм.

Я снова сделала это,
– написала Алина Гросу.

Алина Гросу с вероятным избранником: видео

Неоднозначная подпись и видео заинтриговали поклонников. Одни заподозрили, что так певица подтверждает слухи о свадьбе:

  • "Поздравляю! Неужели это Роман?";
  • "Поздравляю! Пусть у вас все будет хорошо! И помни, что мы всегда с тобой и всегда тебя поддержим";
  • "Мои поздравления, Алине! Будь счастлива";
  • "Молодец. Пока молодая, надо выходить замуж".

Другая часть поклонников считают, что Алина Гросу сняла новый клип на любовную тему.

  • "Может человек клип снял, а вы тут кипиш делаете";
  • "Наверное сняла новый классный клип про любовь";
  • "Клип новый, это 100%".

Личная жизнь Алины Гросу

  • В 2019 году Алина Гросу впервые вышла замуж. Ее избранником тогда был российский бизнесмен Александр Комков. Пара рассталась в том же году из-за того, что мужчина влюбился в другую.
  • Впоследствии певица закрутила еще один роман, и снова с россиянином. Пара даже обручилась. Актер Роман Полянский сперва оставался в Украине, но через несколько месяцев большой войны сбежал в Россию.
  • На новую любовь Алина Гросу намекнула осенью прошлого года, засветив кольцо на безымянном пальце. Подруга певицы недавно заявила, что избранник артистки – известный в Украине мужчина, которого Гросу не хочет показывать публике. Тогда же в сеть попали кадры якобы с их свадьбы.