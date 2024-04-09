Это не моя история, – Алина Гросу высказалась о втором браке

В феврале этого года украинская певица Алина Гросу сообщила, что во второй раз вышла замуж. Артистка честно ответила, живет ли она вместе с мужем.

О женихе Алины мало что известно. Однако, некоторые пользователи подозревают, что это может быть ее бывший Роман Полянский, который является известным российским актером.

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Живет ли Гросу вместе с мужем

Поклонники певицы предположили, что она живет отдельно от своего мужа. И более того, их романтические встречи проходят на "нейтральной территории". В то же время Алина отметила, что не представляет таких отношений, хотя допускает факт того, что все может измениться в будущем. Однако, сейчас она поддерживает консерватизм в браке.

Как вы себе это представляете? Это семья выходного дня, или как? Я не представляю такие отношения вообще. Это не моя история. Возможно, что-то когда-то изменится, лет через 40-50. Пока что я за стандартные, стабильные, консервативные отношения. Не на нейтральной территории,

– прокомментировала певица.



Алина Гросу все же живет вместе с мужем / Скриншот из инстаграмм-сторис артистки

Что известно о втором браке Гросу