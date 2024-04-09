Как известно, Артем долгое время находился в отношениях с девушкой по имени Даша. Впервые ее заметили в клипе артиста на песню "МояНочь".

К слову Когда того не ждешь, – Димопулос после развода заговорила о новых отношениях

Пивоваров до сих пор ли холостяк

Интересно, что по сети до сих пор ходят слухи о якобы женитьбе Артема на той же самой Даше. Артист решил приоткрыть завесу и ответил, занято ли его сердце.

Планов очень много,

– загадочно сказал Пивоваров.

К тому же на его руке журналистка заметила кольцо на правой руке. Артем объяснил, что это просто аксессуар и ничего больше не значит.

Интервью Артема Пивоварова: смотрите видео онлайн

В то же время Даша недавно поделилась фотографиями, где можно разглядеть кольцо на ее левой руке. Поэтому, не исключено, что пара таки могла тайно пожениться.



Вероятная девушка Пивоварова с кольцом на правой руке / Фото из инстаграмма Даши



Слухи о женитьбе Даши с Пивоваровым до сих пор не подтверждены / Фото из инстаграмма девушки

Что известно о личной жизни Пивоварова