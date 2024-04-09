Как известно, Артем долгое время находился в отношениях с девушкой по имени Даша. Впервые ее заметили в клипе артиста на песню "МояНочь".
К слову Когда того не ждешь, – Димопулос после развода заговорила о новых отношениях
Пивоваров до сих пор ли холостяк
Интересно, что по сети до сих пор ходят слухи о якобы женитьбе Артема на той же самой Даше. Артист решил приоткрыть завесу и ответил, занято ли его сердце.
Планов очень много,
– загадочно сказал Пивоваров.
К тому же на его руке журналистка заметила кольцо на правой руке. Артем объяснил, что это просто аксессуар и ничего больше не значит.
Интервью Артема Пивоварова: смотрите видео онлайн
В то же время Даша недавно поделилась фотографиями, где можно разглядеть кольцо на ее левой руке. Поэтому, не исключено, что пара таки могла тайно пожениться.
Вероятная девушка Пивоварова с кольцом на правой руке / Фото из инстаграмма Даши
Слухи о женитьбе Даши с Пивоваровым до сих пор не подтверждены / Фото из инстаграмма девушки
Что известно о личной жизни Пивоварова
- В 2017 году Артем выпустил клип на композицию "МояНочь", где среди немалого количества девушек можно было увидеть и избранницу звезды, именно с ней он и целовался.
- Позже, Артем подтвердил журналистам, что Даша Чередниченко – его возлюбленная, и певец планирует познакомить публику с его второй половинкой.
- Артист отметил, что никогда не скрывал ее от публики и выкладывал совместные фото в соцсетях.