Алина Гросу назвала настоящее имя загадочной Klavdia Petrivna

Певица Алина Гросу ответила, что она не скрывается под образом Klavdia Petrivna. Вместо этого звезда назвала настоящее имя инкогнито-исполнительницы.

Певица Klavdia Petrivna не называет своего настоящего имени. Поэтому у фанов немало предположений, кто может скрываться под ее образом. Среди вариантов появилось даже имя Алины Гросу, поэтому у певицы спросили о том, не она ли часом – та самая Klavdia Petrivna.

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Алина Гросу назвала имя Klavdia Petrivna

Артистка ответила на комментарий подписчицы и раскрыла настоящее имя Klavdia Petrivna. Алина Гросу говорит, что ее зовут Соломия. В то же время певица не понимает, почему ее заслуженную славу сейчас забирают другие. Возможно, она намекнула на Машу Кондратенко, которая загадочно комментирует причастность к Klavdia Petrivna.

Соломия. Но я вам ничего не говорила. На самом деле уже многие знают. Прекрасная девочка, но мне жаль, что сейчас много ее заслуженной славы забирают другие..

– написала Алина Гросу.

Алина Гросу назвала имя Klavdia Petrivna / Скриншот с тиктока Алины Гросу

Кто еще раскрыл имя Klavdia Petrivna