Снова сделала это, – Алина Гросу подогрела слухи о втором браке романтическим видео
Источник:Алина Гросу
Певица Алина Гросу подогрела интерес к ее личной жизни на фоне сплетен о замужестве. Она выложила новые кадры с вероятным избранником, в котором намекнула на второй брак.
Певица Алина Гросу опубликовала на своей странице новое видео, чем снова заинтриговала поклонников. Ролик вышел на фоне обсуждений относительно возможного второго брака артистки.
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Алина Гросу интригует: намекает на свадьбу или готовит новый клип
Исполнительница в коротком ролике позирует с мужем на фоне невероятного пейзажа и заката. Алина Гросу одета в длинное белоснежное платье, а ее партнер – в черный костюм.
Я снова сделала это,
– написала Алина Гросу.
Алина Гросу с вероятным избранником: видео
Неоднозначная подпись и видео заинтриговали поклонников. Одни заподозрили, что так певица подтверждает слухи о свадьбе:
- "Поздравляю! Неужели это Роман?";
- "Поздравляю! Пусть у вас все будет хорошо! И помни, что мы всегда с тобой и всегда тебя поддержим";
- "Мои поздравления, Алине! Будь счастлива";
- "Молодец. Пока молодая, надо выходить замуж".
Другая часть поклонников считают, что Алина Гросу сняла новый клип на любовную тему.
- "Может человек клип снял, а вы тут кипиш делаете";
- "Наверное сняла новый классный клип про любовь";
- "Клип новый, это 100%".
Личная жизнь Алины Гросу
- В 2019 году Алина Гросу впервые вышла замуж. Ее избранником тогда был российский бизнесмен Александр Комков. Пара рассталась в том же году из-за того, что мужчина влюбился в другую.
- Впоследствии певица закрутила еще один роман, и снова с россиянином. Пара даже обручилась. Актер Роман Полянский сперва оставался в Украине, но через несколько месяцев большой войны сбежал в Россию.
- На новую любовь Алина Гросу намекнула осенью прошлого года, засветив кольцо на безымянном пальце. Подруга певицы недавно заявила, что избранник артистки – известный в Украине мужчина, которого Гросу не хочет показывать публике. Тогда же в сеть попали кадры якобы с их свадьбы.