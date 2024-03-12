Снова сделала это, – Алина Гросу подогрела слухи о втором браке романтическим видео

Певица Алина Гросу подогрела интерес к ее личной жизни на фоне сплетен о замужестве. Она выложила новые кадры с вероятным избранником, в котором намекнула на второй брак.

Певица Алина Гросу опубликовала на своей странице новое видео, чем снова заинтриговала поклонников. Ролик вышел на фоне обсуждений относительно возможного второго брака артистки.

К слову Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый отгулял свадьбу: первые кадры молодоженов с праздника

Алина Гросу интригует: намекает на свадьбу или готовит новый клип

Исполнительница в коротком ролике позирует с мужем на фоне невероятного пейзажа и заката. Алина Гросу одета в длинное белоснежное платье, а ее партнер – в черный костюм.

Я снова сделала это,

– написала Алина Гросу.

Алина Гросу с вероятным избранником: видео

Неоднозначная подпись и видео заинтриговали поклонников. Одни заподозрили, что так певица подтверждает слухи о свадьбе:

"Поздравляю! Неужели это Роман?";

"Поздравляю! Пусть у вас все будет хорошо! И помни, что мы всегда с тобой и всегда тебя поддержим";

"Мои поздравления, Алине! Будь счастлива";

"Молодец. Пока молодая, надо выходить замуж".

Другая часть поклонников считают, что Алина Гросу сняла новый клип на любовную тему.

"Может человек клип снял, а вы тут кипиш делаете";

"Наверное сняла новый классный клип про любовь";

"Клип новый, это 100%".

Личная жизнь Алины Гросу