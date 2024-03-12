Співачка Аліна Гросу опублікувала на своїй сторінці нове відео, чим знову заінтригувала шанувальників. Ролик вийшов на тлі обговорень щодо можливого другого шлюбу артистки.

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Аліна Гросу інтригує: натякає на весілля чи готує новий кліп

Виконавиця у короткому ролику позує з чоловіком на тлі неймовірного краєвиду і заходу сонця. Аліна Гросу одягнена у довгу білосніжну сукню, а її партнер – у чорний костюм.

Я знову зробила це,

– написала Аліна Гросу.

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Неоднозначний підпис та відео заінтригували шанувальників. Одні запідозрили, що так співачка підтверджує чутки про весілля:

"Вітаю! Невже це Роман?";

"Вітаю! Нехай у вас все буде добре! І пам'ятай, що ми завжди з тобою і завжди тебе підтримаємо";

"Мої вітання, Аліно! Будь щаслива";

"Молодець. Поки молода, треба виходити заміж".

Інша частина прихильників вважають, що Аліна Гросу зняла новий кліп на любовну тему.

"Може людина кліп зняла, а ви тут кіпіш робите";

"Напевне зняла новий класний кліп про любов";

"Кліп новий, це 100%".

Особисте життя Аліни Гросу