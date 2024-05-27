Елена Тополя (ранее известная под псевдонимом Alyosha) призналась, что не планировала ехать на Евровидение. Однако по совету продюсера Вадима Лисицы приняла участие в Нацотборе, а затем стала представительницей от Украины.
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Елена Тополя о поездке на Евровидение
Исполнительница призналась, что не хотела бы снова представлять Украину на Евровидении. Прежде всего из-за финансового аспекта.
Брали в долг. В общем, эта поездка вылилась в более 400 тысяч долларов, потому что это Норвегия, Осло, очень много направлений, которые были созданы под наше выступление. Это все очень много забрало денег,
– призналась Елена Тополя.
Часть средств певице не приходилось возвращать: люди просто простили ей долг. Звезда добавила, что государство никак не помогло ей с деньгами для конкурса. По возвращении в Украину ей вручили только подарок.
"Когда я вернулась с Евровидения, я получила в подарок картинку украинского художника. Мне кажется, отпечатанную на принтере. Пожали руки", – поделилась Тополя.
Тина Кароль имеет другое мнение относительно Евровидения
- Недавно о своем выступлении на Евровидении-2006 вспоминала Тина Кароль. В отличие от Елены Тополи, артистка имеет желание еще раз принять участие в Евровидении. Сейчас она уверена в своих силах.
- Но подобно случаю своей коллеги, на участие в конкурсе в 2006 году ее скорее заставили продюсеры.
- Тина Кароль тоже взяла большой кредит, который пришлось платить в течение длительного времени. Поэтому выступление звезды на сцене Евровидения стало для нее непростым опытом – но она готова сделать это еще раз.