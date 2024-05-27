Елена Тополя (ранее известная под псевдонимом Alyosha) призналась, что не планировала ехать на Евровидение. Однако по совету продюсера Вадима Лисицы приняла участие в Нацотборе, а затем стала представительницей от Украины.

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Елена Тополя о поездке на Евровидение

Исполнительница призналась, что не хотела бы снова представлять Украину на Евровидении. Прежде всего из-за финансового аспекта.

Брали в долг. В общем, эта поездка вылилась в более 400 тысяч долларов, потому что это Норвегия, Осло, очень много направлений, которые были созданы под наше выступление. Это все очень много забрало денег,

– призналась Елена Тополя.

Часть средств певице не приходилось возвращать: люди просто простили ей долг. Звезда добавила, что государство никак не помогло ей с деньгами для конкурса. По возвращении в Украину ей вручили только подарок.

"Когда я вернулась с Евровидения, я получила в подарок картинку украинского художника. Мне кажется, отпечатанную на принтере. Пожали руки", – поделилась Тополя.

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