Тина участвовала в Евровидении в 2006 году, которое проходило в Греции. Тогда певица заняла седьмое место с песней Show me your love.

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Хочет ли Кароль снова представить Украину на Евровидении

Исполнительница поделилась, что таки имеет желание повторно принять участие в Евровидении. В то же время она призналась, что уверена в своих силах и сможет достойно представить Украину на конкурсе. Впрочем, артистка рассказала, что участие в Евровидении в 2006 году – это была идея ее продюсеров.

Так, я бы хотела поехать. Это крутой драйв, тонус и я знаю, что я могу. Я знаю, что я другая. И когда я ехала на Евровидение – это не совсем была моя идея. У меня были продюсеры и никто не спрашивал никогда, но на самом деле у меня очень тяжелая закулисная судьба выступления на Евровидении,

– подчеркнула Кароль.

К тому же Тина рассказала о последствиях, которые принесло ей участие в песенном конкурсе. Дело в том, что артистке пришлось взять финансовый кредит, который она платила в течение длительного времени.

Так, по словам Кароль, участвовать в Евровидении не надо. Певица научилась на своих ошибках и теперь имеет желание представить Украину на конкурсе во второй раз.

Это был второй год моей популярности после "Новой волны" и я мало что понимала вообще, какие люди могут быть коварными. Участвовать в отборочном туре – это полбеды, на тот момент это было ок, это моя задача. А все, что произошло потом – крайне тяжелое и я расхлебывала это еще много лет,

– призналась Тина.

Несмотря на несколько негативный опыт, Кароль отметила, что, возможно, таки подаст заявку на участие в Нацотборе на Евровидение. Впрочем, пока она планирует еще выпустить несколько хитов.

Что известно об участии Кароль на Евровидение