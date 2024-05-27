Олена Тополя (раніше відома під псевдонімом Alyosha) зізналась, що не планувала їхати на Євробачення. Однак за порадою продюсера Вадима Лисиці взяла участь у Нацвідборі, а потім стала представницею від України.
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Олена Тополя про поїздку на Євробачення
Виконавиця зізналась, що не хотіла б знову представляти Україну на Євробаченні. Насамперед через фінансовий аспект.
Брали у борг. Загалом, ця поїздка вилилася в понад 400 тисяч доларів, тому що це Норвегія, Осло, дуже багато напрямків, які були створені під наш виступ. Це все дуже багато забрало грошей,
– зізналась Олена Тополя.
Частину коштів співачці не доводилося повертати: люди просто пробачили їй борг. Зірка додала, що держава ніяк не допомогла їй з грошима для конкурсу. Після повернення до України їй вручили лише подарунок.
"Коли я повернулася з Євробачення, я отримала в подарунок картинку українського художника. Мені здається, видруковану на принтері. Потиснули руки", – поділилась Тополя.
Тіна Кароль має іншу думку щодо Євробачення
- Нещодавно про свій виступ на Євробаченні-2006 згадувала Тіна Кароль. На відміну від Олени Тополі, артистка має бажання ще раз взяти участь у Євробаченні. Зараз вона впевнена у своїх силах.
- Але подібно до випадку своєї колеги, на участь у конкурсі у 2006 році її швидше змусили продюсери.
- Тіна Кароль теж взяла великий кредит, який довелося сплачувати протягом тривалого часу. Тому виступ зірки на сцені Євробачення став для неї непростим досвідом – але вона готова зробити це ще раз.