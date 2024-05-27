Олена Тополя (раніше відома під псевдонімом Alyosha) зізналась, що не планувала їхати на Євробачення. Однак за порадою продюсера Вадима Лисиці взяла участь у Нацвідборі, а потім стала представницею від України.

Цікаво Спогади про Євробачення: Jerry Heil розсекретила, що відбувалося за лаштунками конкурсу

Олена Тополя про поїздку на Євробачення

Виконавиця зізналась, що не хотіла б знову представляти Україну на Євробаченні. Насамперед через фінансовий аспект.

Брали у борг. Загалом, ця поїздка вилилася в понад 400 тисяч доларів, тому що це Норвегія, Осло, дуже багато напрямків, які були створені під наш виступ. Це все дуже багато забрало грошей,

– зізналась Олена Тополя.

Частину коштів співачці не доводилося повертати: люди просто пробачили їй борг. Зірка додала, що держава ніяк не допомогла їй з грошима для конкурсу. Після повернення до України їй вручили лише подарунок.

"Коли я повернулася з Євробачення, я отримала в подарунок картинку українського художника. Мені здається, видруковану на принтері. Потиснули руки", – поділилась Тополя.

Тіна Кароль має іншу думку щодо Євробачення