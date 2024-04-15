Алена Шоптенко показалась в больнице после тяжелой травмы ноги: редкие кадры звезды на костылях

Недавно звезда "Танцев со звездами" Алена Шоптенко травмировала ногу. Ей уже даже сделали операцию. Теперь танцовщица рассказала о состоянии своего здоровья.

Она опубликовала фото на костылях из реабилитационного центра в Вене, Австрия. Кроме того, звезда рассказала, почему посетила медучреждение.

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Что Алена Шоптенко рассказала о своем состоянии

Танцовщица призналась, что две самые тяжелые недели лечения уже остались позади. По ее словам, за последние несколько дней боль в колене значительно уменьшилась.

Я уже прошла криотерапию для уменьшения отека и экстракорпоральную магнитно-трансдукционную терапию (ЭМТТ) для регенерации,

– поделилась Елена.

Шоптенко добавила, что уже во вторник, 23 апреля, ей снимут швы.

Алена Шоптенко рассказала о самочувствии / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно о травме Алены Шоптенко