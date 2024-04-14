К счастью, исполнитель заявил, что вместе с командой находится в безопасности. Кроме того, он сообщил, состоится ли концерт в Хайфе, который запланирован на 14 апреля.
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Как Макс Барских прокомментировал ситуацию в Израиле
Певец отметил, что с ним все в порядке.
Мы с вами сильные и не такое выдерживали. Для нас это привычная история,
– подчеркнул артист.
Он добавил, что концерт в Хайфе не отменяется.
Макс Барских рассказал, как пережил массированную атаку на Израиль / Видео из инстаграмма певца
Что известно о нападении Ирана на Израиль
- В последнее время напряженность в отношениях между Тегераном и Тель-Авивом возросла. Это произошло после нападения Израиля на дипломатическую миссию Ирана в Сирии, где не обошлось без жертв.
- В ответ в ночь на 14 апреля Тегеран запустил более 200 ракет и беспилотников по израильской территории. В результате есть жертвы.
- Правительство Израиля намерено решительно отреагировать на это нападение.