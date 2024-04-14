К счастью, исполнитель заявил, что вместе с командой находится в безопасности. Кроме того, он сообщил, состоится ли концерт в Хайфе, который запланирован на 14 апреля.

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Как Макс Барских прокомментировал ситуацию в Израиле

Певец отметил, что с ним все в порядке.

Мы с вами сильные и не такое выдерживали. Для нас это привычная история,

– подчеркнул артист.

Он добавил, что концерт в Хайфе не отменяется.

Макс Барских рассказал, как пережил массированную атаку на Израиль / Видео из инстаграмма певца

Что известно о нападении Ирана на Израиль

В последнее время напряженность в отношениях между Тегераном и Тель-Авивом возросла. Это произошло после нападения Израиля на дипломатическую миссию Ирана в Сирии, где не обошлось без жертв.

В ответ в ночь на 14 апреля Тегеран запустил более 200 ракет и беспилотников по израильской территории. В результате есть жертвы.

Правительство Израиля намерено решительно отреагировать на это нападение.

Обратите внимание! На Ближнем Востоке сейчас стремительно разворачиваются новые события с участием Израиля, Ирана и его марионеток. Узнайте больше об обстреле Ираном Израиля и эскалации ситуации в регионе – в материале.