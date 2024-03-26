Трагическую новость Алексей сообщил 13 марта. Тогда он был немногословным – опубликовал рассказ, где коротко написал, что у него "была лучшая мама в мире".

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Что Тригубенко говорит о маме

Он отметил, что его мать была очень добрым человеком, всегда улыбалась и всегда приглашала друзей в гости:

Она создавала уют дома и хотела, чтобы все были дружны и поддерживали друг друга. Мамина доброта передалась мне, хотя она всегда говорила, что нельзя в современном мире быть добрым,

– отмечает Тригубенко.

Бизнесмен добавил, что мать с детства учила его ценить людей и взаимоотношения между ними больше денег и собственных выгод.

Я думал, что еще немножко поработаю, вот-вот достигну результатов, и она будет мной гордиться. Так этого хотел...,

– делится мужчина.

Особенно теплыми его отношения с матерью после рождения сына Марка.

Она готова была с внуком хоть каждый день нянчиться и не уставала вообще. Моя мама стала такой счастливой, будто появился новый смысл жизни. Это замечали ее семья и друзья. Все говорили, что она начала сиять от счастья. Рад, что моя мама успела стать бабушкой,

– добавляет Алексей.

Шоумен говорит, что до сих пор не может смириться со смертью родного человека. А своих читателей он призвал заботиться о родителях и уделять им больше внимания.

Что известно о Тригубенко

Алексей Тригубенко получил известность после участия в первом сезоне реалити-шоу "Холостячка", где пытался завоевать сердце актрисы Ксении Мишиной. Но дойдя до финала, не смог победить, поскольку Ксения выбрала не его, а Александра Эллерта.

Кроме своего телевизионного опыта, Тригубенко также известен как успешный предприниматель в области таксомоторных услуг. Он создал вместе с другом компанию, которая предлагает аренду авто для таксистов.