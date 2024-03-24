Также Nutsa призналась, что не может себе простить отсутствие близких отношений с родным человеком, особенно в последнее время. Именно из-за этого певица испытывает угрызения совести.

Что чувствует артистка после смерти брата

По словам Nutsa, тело ее старшего брата Дато нашли в автомобиле в США. Причины и детали гибели мужчины исполнительница не сообщила. Девушка очень сожалеет, что не имела близких отношений с братом и до сих пор не может себе этого простить.

Я не знаю, что может чувствовать человек, у меня как будто часть сердца разорвали на куски. Я не могу простить себе, что у меня не было с ним близких отношений, особенно в последнее время. Но я всегда любила его, как часть своего сердца, с детства,

– призналась Nutsa.



Nutsa делится фото с покойным братом / Скриншот из инстаграм-сторис певицы

К тому же исполнительница считает, что страдания и душевная боль будет преследовать ее до конца жизни. Особенно Nutsa сожалеет, что не уделяла достаточного внимания своему брату.

Это так разрывает мое сердце, и мне жаль, что я на самом деле потеряла свои отношения с ним. Эти страдания будут преследовать меня до конца моей жизни и душевная боль, которую я испытываю сегодня, никогда не утихнет,

– поделилась артистка.

По словам певицы, ее брат был хорошим другом, сыном, отцом и патриотом своей страны. Она пообещала всегда любить его и скучать по нему.

Что известно о грузинской певице Nutsа