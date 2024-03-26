Трагічну новину Олексій повідомив 13 березня. Тоді він був небагатослівним – опублікував розповідь, де коротко написав, що у нього "була найкраща мама у світі".

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Що Тригубенко каже про маму

Він зазначив, що його мати була дуже доброю людиною, завжди посміхалася й завжди запрошувала друзів у гості:

Вона створювала затишок вдома і хотіла, щоб усі були дружні та підтримували одне одного. Мамина доброта передалась мені, хоча вона завжди казала, що не можна в сучасному світі бути добрим,

– зазначає Тригубенко.

Бізнесмен додав, що матір з дитинства вчила його цінувати людей і взаємини між ними більше за гроші та власні вигоди.

Я думав, що ще трошки попрацюю, ось-ось досягну результатів, і вона буде мною пишатись. Так цього хотів...,

– ділиться чоловік.

Особливо теплими його стосунки з матір’ю після народження сина Марка.

Вона готова була з онуком хоч кожен день няньчитись і не втомлювалась узагалі. Моя мама стала такою щасливою, ніби зʼявився новий сенс до життя. Це помічали її родина і друзі. Усі казали, що вона почала сяяти від щастя. Радий, що моя мама встигла стати бабусею,

– додає Олексій.

Шоумен каже, що досі не може змиритися зі смертю рідної людини. А своїх читачів він закликав дбати про батьків і приділяти їм більше уваги.

Що відомо про Тригубенка

Олексій Тригубенко здобув популярність після участі в першому сезоні реаліті-шоу "Холостячка", де намагався завоювати серце акторки Ксенії Мішиної. Але дійшовши до фіналу, не зміг перемогти, оскільки Ксенія обрала не його, а Олександра Еллерта.

Окрім свого телевізійного досвіду, Тригубенко також відомий як успішний підприємець у галузі таксомоторних послуг. Він створив разом з другом компанію, яка пропонує оренду авто для таксистів.