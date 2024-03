О печальном известии 33-летний предприниматель рассказал в инстаграме. Однако в подробности решил не вдаваться. Финалист "Холостячки" решил быть немногословным.

У Алексея Тригубенко умерла мама

В своем аккаунте Алексей Тригубенко опубликовал лишь короткое сообщение. На черном фоне мужчина написал, что его родной человек ушел из жизни.

По словам Алексея, у него была лучшая в мире мама. Почему и когда это произошло, пока не понятно.

У меня была лучшая в мире мама. Теперь она с бабушкой. Не верю,

- признался Тригубенко.

У Алексея Тригубенко умерла мама / фото из инстаграма

Что известно об Алексее Тригубенко