О печальном известии 33-летний предприниматель рассказал в инстаграме. Однако в подробности решил не вдаваться. Финалист "Холостячки" решил быть немногословным.
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У Алексея Тригубенко умерла мама
В своем аккаунте Алексей Тригубенко опубликовал лишь короткое сообщение. На черном фоне мужчина написал, что его родной человек ушел из жизни.
По словам Алексея, у него была лучшая в мире мама. Почему и когда это произошло, пока не понятно.
У меня была лучшая в мире мама. Теперь она с бабушкой. Не верю,
- признался Тригубенко.
У Алексея Тригубенко умерла мама / фото из инстаграма
Что известно об Алексее Тригубенко
- Алексей Тригубенко стал известным благодаря участию в 1 сезоне романтического реалити "Холостячка", где главной героиней была актриса Ксения Мишина. Мужчина дошел до финала, впрочем, кинозвезда выбрала его соперника – Александра Эллерта.
- Тригубенко – успешный бизнесмен в сфере такси. Вместе с другом они создали компанию, которая предоставляет автомобили в аренду таксистам.
- В мае 2023 года Алексей сообщил, что впервые стал отцом. У звезды "Холостячки" родился сын, которого назвали Марком.
- Впрочем, кто стал мамой мальчика, Тригубенко до сих пор держит в тайне.