Есть один нюанс: Александр Волошин раскрыл, как во время войны выезжает за границу
Источник:Александр Волошин
Блогер Александр Волошин откровенно признался, что имеет возможность спокойно выезжать из Украины во время войны. Он объяснил, как ему это удается, и что для этого делает.
Ранее мужчина делился, что вопрос мобилизации его беспокоит, как и всех мужчин. Впрочем, Александр уже стоит на воинском учете.
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В то же время инстаграм-блогер рассекретил, как может выехать за границу в условиях полномасштабного вторжения. Известно, что закон о мобилизации не предусматривает такой возможности для мужчин призывного возраста.
Однако, Волошин имеет такое право, поскольку занимается волонтерством, что и посоветовал делать другим.
Почему нельзя? Если вы завозили помощь и декларировали ее, делаете путь и выезжаете за границу,
– раскрыл Александр.
К тому же мужчина заметил, что надо обязательно вернуться в Украину. Вероятно, он так намекнул на ситуацию с блогером Андреем Гонковским, который после выезда за границу, как волонтер, не приехал в родную страну.
Александр Волошин о выезде за границу / Скриншот из инстаграм-сторис
Что Александр Волошин говорит о мобилизации
- В январе этого года украинские военные призвали публичных людей пройти ВВК. По мнению защитников, поклонники звезд будут следовать примерам своих кумиров и рассматривать возможность поступления на службу.
- Однако, Александр не поддержал такую инициативу. В то же время он отметил, что инфлюенсеры более полезны внутри страны, чем на фронте. К тому же звезды приобщаются к сбору средств на нужды ВСУ.
- Также Волошин признался, что пока не планирует пойти добровольцем. Впрочем, мужчина состоит на воинском учете.