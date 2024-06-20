Ранее мужчина делился, что вопрос мобилизации его беспокоит, как и всех мужчин. Впрочем, Александр уже стоит на воинском учете.

Интересно Рекомендую, – известный украинский режиссер рассказал, как обновил военно-учетные данные

В то же время инстаграм-блогер рассекретил, как может выехать за границу в условиях полномасштабного вторжения. Известно, что закон о мобилизации не предусматривает такой возможности для мужчин призывного возраста.

Однако, Волошин имеет такое право, поскольку занимается волонтерством, что и посоветовал делать другим.

Почему нельзя? Если вы завозили помощь и декларировали ее, делаете путь и выезжаете за границу,

– раскрыл Александр.

К тому же мужчина заметил, что надо обязательно вернуться в Украину. Вероятно, он так намекнул на ситуацию с блогером Андреем Гонковским, который после выезда за границу, как волонтер, не приехал в родную страну.



Александр Волошин о выезде за границу / Скриншот из инстаграм-сторис

Что Александр Волошин говорит о мобилизации