Поэтому блогер рассказал, находится ли сейчас на воинском учете. К тому же он признался, планирует ли вообще добровольно идти в военкомат.

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Пойдет ли Александр Волошин в ТЦК

Блогер отметил, что пока самостоятельно не планирует вступать в армию. Он добавил, что повестку не получал, но состоит на воинском учете.

Я, как и все, волнуюсь по этому поводу. Я в абсолютно таких же условиях, как и все мужчины,

– поделился инфлюенсер.

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Что Волошин ранее говорил о мобилизации блогеров

В январе украинские военные призвали лидеров общественного мнения посетить военную комиссию и принять участие в ВВК. Они убеждены, что публичные люди со значительным количеством сторонников могут стать положительным примером для других мужчин, которые рассматривают возможность поступления на военную службу.

В то же время Александр Волошин выступил против этого. По его мнению, знаменитости более полезны в тылу, чем на фронте, ведь принимают активное участие в сборе средств на поддержку Вооруженных сил.