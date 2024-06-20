Раніше чоловік ділився, що питання мобілізації його турбує, як і усіх чоловіків. Втім, Олександр вже стоїть на військовому обліку.

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Водночас інстаграм-блогер розсекретив, як може виїхати за кордон в умовах повномасштабного вторгнення. Відомо, що закон про мобілізацію не передбачає такої можливості для чоловіків призовного віку.

Однак, Волошин має таке право, оскільки займається волонтерством, що і порадив робити іншим.

Чому не можна? Якщо ви завозили допомогу і декларували її, робите шлях і виїжджаєте за кордон,

– розкрив Олександр.

До того ж чоловік зауважив, що треба обов'язково повернутися до України. Ймовірно, він так натякнув на ситуацію з блогером Андрієм Гонковським, який після виїзду за кордон, як волонтер, не приїхав до рідної країни.



Олександр Волошин про виїзд за кордон / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що Олександр Волошин говорить про мобілізацію