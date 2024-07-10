Скандальный блогер Волошин отреагировал на хейт за видео с призывом к перемирию

Блогер Александр Волошин отреагировал на обстрел детской больницы "Охматдет". Впрочем, слова инфлюенсера поклонники восприняли как подыгрывание российской пропаганде, что мужчина уже прокомментировал.

Александр ранее говорил, что стоит "сыграть по их правилам", чтобы впоследствии россиянам пришлось сыграть уже по нашим. Также Волошин уверял, что "украинцы уже не вывозят войну", из-за чего получил хейт.

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Теперь блогер объяснил, что обязательно опубликует отчет за 6 миллионов гривен, которые собрал для восстановления детской больницы. Впоследствии он передаст машины и генераторы, которые приобрел за деньги, собранные на аукционе, военным. Впрочем, что делать дальше, мужчина не знает, поскольку не был готов получить негатив от сторонников.

Когда я высказывал свое мнение в поддержку того, чтобы люди жили, а не умирали, и это касалось и военных, и обычных людей, я не думал, что при этом стану врагом, который заслуживает того, чтобы о него втирали ноги, кричали, что он предатель и угрожали,

– поделился инфлюенсер.

Волошин удивился тому, что ему начали писать военные с угрозами его найти. Это сильно повлияло на восприятие Александром своих высказываний.

Трудно в таких ситуациях не обращать внимания и, честно говоря, не прикольно ходить в своей стране и постоянно вращаться вокруг себя. Наверное, я много на себя взял. Немножко не вывез, извините,

– подчеркнул блогер.

Мужчина заверил, что прекратит рассказывать о финансовой помощи защитникам Украины. По словам Александра, он "не готов брать такую ответственность".

Напомним, некоторые блогеры распространили язык вражды на фоне удара по "Охматдету". Кто-то призвал к мирным переговорам с Россией, а кто-то распространял российские нарративы.