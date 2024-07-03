О новом статусе Сергей Жадан сообщил в своих соцсетях. Писатель, который с недавних пор также стал рекрутом 13 отдельной бригады НГУ "Хартия", получил почетное звание.
К слову Кристина Соловий призналась, поддерживает ли связь с бывшим Сергеем Жаданом, который мобилизовался
Сергей Жадан стал Почетным доктором философии "Українського вільного університету". Поскольку писатель сейчас находится на военных учениях, он поблагодарил за титул дистанционно – по видеозвонку.
Получил звание Почетного доктора философии "Українського вільного університету". Дистанционно поблагодарил. Действительно благодарен УВУ – это большая честь и ответственность. Спасибо всем, кто держит отечественное образование,
– отреагировал Сергей Жадан.
Сергей Жадан на связи с университетом / Фото из фейсбука Сергея Жадана
Сергей Жадан стал доктором философии / Фото из фейсбука Сергея Жадана
Украинский поэт, писатель и музыкант Сергей Жадан месяц назад пополнил ряды 13-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Именно это подразделение он выбрал потому, что помогал ему с первых дней полномасштабной войны. Вместе с ним мобилизовалось еще двое участников группы "Жадан и Собаки".