Мы с женой говорили, – Александр Педан неожиданно высказался об усыновлении
Источник:ТЕТ
Александр Педан и его жена Инна задумываются над расширением своей семьи. Как один из вариантов они рассматривают усыновление.
Кроме этого, у звездных супругов есть двое детей. Интересно, что другой украинский ведущий, Тимур Мирошниченко, уже работает над усыновлением второго ребенка.
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Что Педан сказал об усыновлении
Сейчас Александр размышляет над этим вопросом с любимой.
Мы с женой говорили об усыновлении. Думали и до сих пор думаем,
– отметил ведущий.
В то же время он отметил, что на детей нужно иметь достаточно ресурсов. В частности, за усыновленным малышом нужно должным образом заботиться и давать столько внимания, сколько ему надо, а Александр пока не имеет такой возможности.
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Что известно о детях Александра Педана
- Сейчас шоумен воспитывает двоих детей: 19-летнюю дочь Валерию и 8-летнего сына Марка. Он старается как можно больше времени проводить с ними. В частности, Александр с Лерой снимает шоу о различных учебных заведениях в Украине.
- Заметим, что девушка сейчас живет и учится во Львове в УКУ. Она изучает социологию. Как следствие, не так часто видится с родителями, которые живут в столице.
- Марк сейчас учится в школе.
- Как рассказал Педан, он старается все свое свободное время уделять сыну. Они вместе посещают различные мероприятия, ходит в парки, на скалодромы и тому подобное.