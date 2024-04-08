Окрім цього, в зіркового подружжя є двоє дітей. Цікаво, що інший український ведучий, Тімур Мірошниченко, вже працює над усиновленням другої дитини.

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Що Педан сказав про усиновлення

Зараз Олександр роздумує над цим питанням з коханою.

Ми з дружиною говорили про усиновлення. Думали й досі думаємо,

– зазначив ведучий.

Водночас він зауважив, що на дітей потрібно мати достатньо ресурсів. Зокрема, за усиновленим малюком потрібно належним чином піклуватися й давати стільки уваги, скільки йому треба, а Олександр наразі не має такої можливості.

Інтерв'ю з Олександром Педаном: дивіться відео онлайн

Що відомо про дітей Олександра Педана

Зараз шоумен виховує 19-річну доньку Валерію та 8-річного сина Марка. Він намагається якомога більше час проводити з ними. Зокрема, Олександр з Лєрою знімає шоу про різні навчальні заклади в Україні.

Зауважимо, що дівчина зараз живе та навчається у Львові в УКУ. Вона вивчає соціологію. Як наслідок, не так часто бачиться з батьками, які мешкають в столиці.

Водночас Марк вчиться в школі.