Окрім цього, в зіркового подружжя є двоє дітей. Цікаво, що інший український ведучий, Тімур Мірошниченко, вже працює над усиновленням другої дитини.
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Що Педан сказав про усиновлення
Зараз Олександр роздумує над цим питанням з коханою.
Ми з дружиною говорили про усиновлення. Думали й досі думаємо,
– зазначив ведучий.
Водночас він зауважив, що на дітей потрібно мати достатньо ресурсів. Зокрема, за усиновленим малюком потрібно належним чином піклуватися й давати стільки уваги, скільки йому треба, а Олександр наразі не має такої можливості.
Інтерв'ю з Олександром Педаном: дивіться відео онлайн
Що відомо про дітей Олександра Педана
- Зараз шоумен виховує 19-річну доньку Валерію та 8-річного сина Марка. Він намагається якомога більше час проводити з ними. Зокрема, Олександр з Лєрою знімає шоу про різні навчальні заклади в Україні.
- Зауважимо, що дівчина зараз живе та навчається у Львові в УКУ. Вона вивчає соціологію. Як наслідок, не так часто бачиться з батьками, які мешкають в столиці.
- Водночас Марк вчиться в школі.
- Як розповів Педан, він намагається весь свій вільний час приділяти сину. Вони разом відвідують різні заходи, ходять в парки, на скеледроми тощо.