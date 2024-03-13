Тимур Мирошниченко рассказал, что он с Инной с самого начала их пути хотели усыновить двух детей. Об этом они говорили и на курсах усыновителей.

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Тимур Мирошниченко об усыновлении второго ребенка

Ведущий рассказал, что на курсах тренеры побуждают усыновить двух или более детей: так они "прощупывают", кто насколько готов к отцовству. Все тогда отказывались, но Мирошниченко определились еще в тот момент.

Мы хотели с самого начала усыновить двух детей. Говорили сразу: мы хотим двоих. У нас двое детей, как раз в идеале двое, чтобы всем было "по ребенку". С другой стороны мы понимали, что как раз таки поиск, когда есть больше чем один ребенок, немножечко шире,

– заметил Мирошниченко.

Тимур напомнил, что нельзя разъединять семейные группы. Например, если у ребенка есть несколько братьев, усыновлять можно только всех вместе. Поэтому разрешение на усыновление нескольких детей давало возможность широкого поиска. Но тренеры решили, что звездным родителям можно усыновить только одного ребенка. Так Инна подалась на курсы во второй раз.

"Я не буду утверждать что это на 100% правдивая информация, но нам сказал не один человек, что мы едва ли не первые в истории Украины, кто в течение одного календарного года проходят эти курсы дважды. Потому что мы свой сертификат уже использовали", – добавил ведущий.

Тимур Мирошниченко добавил, что ему было крайне сложно посетить 90% занятий. Поэтому Инна проходит курсы как мать-одиночка. В конце процесса просто состоится суд внутрисемейного усыновления.



Тимур Мирошниченко с семьей / Фото из инстаграма Инны Мирошниченко

Позволят ли Мирошниченко удочерить дочь

Диана Глостер также спросила Тимура о том, могут ли им запретить или разрешить определенного ребенка по полу. Мирошниченко ответил, что можно надеяться всего.

"У нас в первом не было указано, что мы можем только мальчика: просто один ребенок, в возрасте от одного до четырех. На днях в рамках этого курса тренеры приезжают домой, чтобы увидеть условия, пообщаться более откровенно один на один с семьей. Возможно, после посещения они поймут, что нам девочку нельзя. Хотя я не думаю, чтобы было ограничение по полу. Я думаю, что это будет снова разрешение на одного или несколько детей определенного возраста", – отметил ведущий.

Мирошниченко добавил, что Инна попросила тренеров не ограничивать им количество детей. Сертификат во время военного положения действует около двух лет, а если удастся быстро найти четвертого ребенка, они не будут ставить на этом крест.

Я уже могу сказать что легче не будет, потому что ничего там не меняется. Чтобы появилось у детей право на усыновление, должно измениться многое в первую очередь законодательно. Там ничего не менялось,

– подытожил звездный отец.

Один запрет на усыновление таки есть

Инна Мирошниченко ранее рассказывала, что ограничения по полу, скорее всего, не будет. Однако для их семьи есть ограничение по возрасту. Они не могут усыновить ребенка, который будет старше Мии – их первого ребенка.

Жена ведущего признавалась, что хотела бы взрослую дочь или сына, ведь с каждым годом шансы на их усыновление падает. Однако для детей в семье должна сохраняться очередность появления.