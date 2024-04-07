Известно, что ранее шоумен учился на экономической специальности, однако она ему не пригодилась в жизни. К тому же оказалось, что жена Александра тоже хочет поступить в тот же университет, что и мужчина.

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Что известно о поступлении Педана в университет

Александр решил получить степень по государственному управлению.

Это будет о том, как я еще могу монетизировать свою популярность с пользой для государства. Государственные органы управления, общественные организации,

– рассказал телеведущий.

Жена шоумена также планирует поступить в этот вуз, однако пока не разглашается, какую именно специальность она намерена изучать.

Для справки! Инна Педан имеет десятилетний стаж преподавания английского. Недавно она также получила диплом сексолога и впоследствии основала собственное учебное заведение, где делится знаниями с детьми. Не останавливаясь на достигнутом, женщина продолжает углублять свои знания. Сейчас она учится на психоаналитика.

Интервью с Александром Педаном: смотрите видео онлайн

Где учится дочь Александра Педана

Лера в 2022 году поступила в Украинский католический университет.

Как по мне, один из лучших университетов. Он таки частный, там нет бюджетных мест. У меня была позиция, что Лера будет учиться на контракте, чтобы не занимать чье-то место. Я собирал и откладывал на ее обучение, потому что это инвестиция,

– рассказывал звездный отец.