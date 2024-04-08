Кроме этого, у звездных супругов есть двое детей. Интересно, что другой украинский ведущий, Тимур Мирошниченко, уже работает над усыновлением второго ребенка.

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Что Педан сказал об усыновлении

Сейчас Александр размышляет над этим вопросом с любимой.

Мы с женой говорили об усыновлении. Думали и до сих пор думаем,

– отметил ведущий.

В то же время он отметил, что на детей нужно иметь достаточно ресурсов. В частности, за усыновленным малышом нужно должным образом заботиться и давать столько внимания, сколько ему надо, а Александр пока не имеет такой возможности.

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Что известно о детях Александра Педана

Сейчас шоумен воспитывает двоих детей: 19-летнюю дочь Валерию и 8-летнего сына Марка. Он старается как можно больше времени проводить с ними. В частности, Александр с Лерой снимает шоу о различных учебных заведениях в Украине.

Заметим, что девушка сейчас живет и учится во Львове в УКУ. Она изучает социологию. Как следствие, не так часто видится с родителями, которые живут в столице.

Марк сейчас учится в школе.