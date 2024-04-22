До войны было 100 тысяч и больше: звезда сериала "Школа" рассекретила свой заработок

Украинская актриса Ирина Кудашова, которая получила известность благодаря сериалу "Школа", рассказала о том, сколько сегодня зарабатывает. Выяснилось, что основной ее доход сейчас поступает с блога в инстаграме.

До полномасштабного вторжения она зарабатывала в месяц более 100 тысяч. В то же время сейчас это изменилось.

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Сколько зарабатывает Ирина Кудашова

Блогер призналась, что сейчас мало зарабатывает, потому что два года жила в Польше и не брала рекламы. Это было связано с тем, что рекламодатели не были заинтересованы в ее контенте, пока она находилась за пределами Украины. Однако теперь она возвращается к блогерской деятельности.

Я с начала года в Украине и понемногу бренды начинают возвращаться и заказывать рекламу,

– рассказала инфлюенсер.

По словам Ирины, стоимость ее сторис начинается от 350, а посты стоят примерно 1200 долларов.

В то же время девушка отметила, что больше хочет развиваться именно в актерстве.

Интервью с Ириной Кудашовой: смотрите видео онлайн

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