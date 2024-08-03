Адель вышла на сцену в Мюнхене в изысканном темно-синем платье с длинным шлейфом. Из-за проливного дождя ее наряд впитывал воду.

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Артистка была вынуждена приостановить свое вечернее шоу, чтобы снять шлейф своего платья. Она попросила помощи у своих бэк-вокалисток.

По крайней мере, не гром и молния. Я смотрела прогноз погоды, и там говорилось о том, что к моменту шоу дождя не будет, поэтому я подумала: "Давай я надену это платье с этим огромным шлейфом". Это платье довольно сложное,

– сказала Адель со сцены.

Накануне Адель пришлось отменить генеральную репетицию из-за штормового предупреждения.

Заметим, Адель выступит с несколькими вечерними концертами в Мюнхене, после которых поставит на паузу свою музыкальную карьеру. Певица заявила, что в ближайшее время она хочет отдохнуть от творчества и заняться другими делами в родном Лондоне.